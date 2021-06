OH 2020: Basketbalisti Beal a Booker prisľúbili účasť v americkom tíme

New York 19. júna (TASR) - Na súpiske tímu USA pre olympijský basketbalový turnaj v Tokiu by nemal chýbať krídelník Bradley Beal z Washingtonu Wizards. Svoju účasť podľa agentúry AP potvrdil aj rozohrávač Devin Booker z Phoenixu Suns, ktorý sa so svojím tímom prebojoval v play off NBA do finále Západnej konferencie. Pre oboch hráčov by išlo o premiéru na olympijskom turnaji.



Američania sa budú v Tokiu usilovať o zisk štvrtej zlatej olympijskej medaily za sebou. Prvýkrát sa zídu 6. júla v tréningovom kempe v Las Vegas. Do olympijského turnaja vstúpia 25. júla v Saitame proti ďalšiemu ašpirantovi na zisk cenného kovu Francúzsku.