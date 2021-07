Beal nezažije v Tokiu olympijskú premiéru

Los Angeles 16. júla (TASR) – Americký basketbalista Bradley Beal nebude hrať na OH 2020. Hráč Washingtonu Wizards v NBA sa dostal na koronavírusový bezpečnostný protokol. V tejto chvíli nie je jasné, či sa 28-ročný Beal aj nakazil ochorením COVID-19.



"Náhradníka pravdepodobne vyberú z hráčov NBA, ktorí sa v uplynulých desiatich dňoch pripravovali s olympijským tímom v kempe v Las Vegas," informovala vo štvrtok agentúra AP.



Beal odohral v drese USA všetky tri doterajšie prípravné zápasy pred OH. Pri prehre s Nigériou zaznamenal dva body, pri prehre s Argentínou dvanásť a potom prispel sedemnástimi bodmi k triumfu nad Argentínou. V Tokiu by absolvoval svoju premiéru pod piatimi kruhmi.