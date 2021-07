LaVine je v karanténe, do Tokia zrejme odletí neskôr

New York 20. júla (TASR) – Americký basketbalista Zach LaVine musel na základe koronavírusového protokolu nastúpiť do karantény a neodletel s výpravou do Tokia.



Podľa vedenia tímu obhajcov zlatých medailí však ide o preventívne opatrenie a nie je vylúčené, že rozohrávač Chicaga Bulls sa do dejiska OH 2020 prepraví ešte v priebehu tohto týždňa. Informovala agentúra AFP.



LaVine je už tretí hráč USA, ktorý sa v priebehu uplynulých siedmich dní dostal do problémov v súvislosti s covidom. O štart pod piatimi kruhmi prišiel Bradley Beal, Jerami Grant bol ako blízky kontakt rozohrávača Washingtonu štyri dni v karanténe.



Basketbalisti USA nastúpia na úvodný zápas olympijského turnaja 25. júla proti Francúzsku.