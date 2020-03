OH2020: Podľa médií bolo odloženie OH o päť minút dvanásť

Bratislava 24. marca (TASR) - Ohlasy zahraničných médií na odloženie olympijských a paralympijských hier v Tokiu na rok 2021:







The Independent (V. Brit.): "Medzinárodný olympijský výbor konečne vypočul športovcov, ale bolo to o päť minút dvanásť. Zastával vyčkávaciu taktiku podobne ako niektoré organizácie a vlády, varovania poslúchol ako jeden z posledných."







Der Spiegel (Nem.): "Najprv majstrovstvá Európy vo futbale, teraz olympijské hry. Fanúšikovia sa musia pripraviť na dlhé a suché obdobie bez vrcholných podujatí."







Die Welt (Nem.): "Oneskorené rozhodnutie váhavcov. Po týždňoch neistoty Medzinárodný olympijský výbor na čele s Thomasom Bachom preložil OH o rok. Nemecký funkcionár už dávno stratil svoj niekdajší ťah na bránku."







ESPN (USA): "Olympijské hry neboli dosiaľ nikdy odložené alebo zrušené z iného dôvodu než pre vojnu. Svet sa však málokedy zastaví tak, ako sa zastavil teraz počas pandémie nového koronavírusu."







L'Equipe (Fr.): "Olympijské hry v Tokiu sú prvé, ktoré sa neuskutočnia v pôvodnom termíne počas mierových časov. Spôsobila to pandémia COVID-19."







ceskatelevize.cz (ČR): "Toto tu ešte nebolo. Olympijské hry musia byť pre celosvetovú koronavírusovú krízu posunuté. S tým však súvisí mnoho problémov, finančné nevynímajúc. Aké športové podujatia budú musieť ustúpiť? Čo sa stane s kvalifikáciami? Budú k dispozícii všetky plánované športoviská? Ako zareagujú ubytovacie kapacity? A budú môcť športovci vôbec bývať v olympijskej dedine?"