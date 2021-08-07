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Brazílčan Sousa vyhral kategóriu do 75 kg po finálovom K.O
Bronzovú medailu získali zdolaní semifinalisti Eumir Marcial z Filipín a Gleb Bakši z tímu ROC.
Autor TASR
Tokio 7. augusta (TASR) - Brazílsky boxer Hebert Sousa triumfoval na olympiáde v Tokiu v kategórii do 75 kg. Vo finále knokautoval Ukrajinca Oleksandra Chyžniaka. Bronzovú medailu získali zdolaní semifinalisti Eumir Marcial z Filipín a Gleb Bakši z tímu ROC.
finále: Hebert Sousa (Braz.) - Oleksandr Chyžniak (Ukr.) K.O.
semifinále: Oleksandr Chyžniak (Ukr.) - Eumir Marcial (Fil.) 3:2, Hebert Sousa (Braz.) - Gleb Bakši (ROC) 4:1
muži - do 75 kg
finále: Hebert Sousa (Braz.) - Oleksandr Chyžniak (Ukr.) K.O.
semifinále: Oleksandr Chyžniak (Ukr.) - Eumir Marcial (Fil.) 3:2, Hebert Sousa (Braz.) - Gleb Bakši (ROC) 4:1