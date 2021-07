Člen výpravy Fidži mal pozitívny test na koronavírus

Suwa 8. júla (TASR) – Funkcionár olympijskej výpravy Fidži mal pozitívny test na koronavírus a neodcestuje s tímom do Tokia. Jeho presnú pozíciu miestny olympijský výbor nešpecifikoval.



Fidži bude na OH 2020 obhajovať zlato v sedmičkovom ragby mužov. Presun do Tokia mala výprava na programe vo štvrtok. Informovala o tom agentúra AP.