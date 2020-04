Coe sa obáva zrušenia hier v Tokiu

Londýn 29. apríla (TASR) – Prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe sa obáva, že olympiáda v Tokiu sa neuskutoční ani na budúci rok. Pôvodne sa mala športová smotánka stretnúť toto leto, no hry museli preložiť pre pandémiu koronavírusu.



Viacerí odborníci sa vyjadrili, že bez účinného lieku alebo vakcíny si nevedia predstaviť organizáciu takého veľkého podujatia. Hrozba zrušenia OH straší aj šéfa atletiky: "Je jasné, že olympiádu nemôžete presúvať donekonečna. Jedného dňa dospejeme do bodu, keď budeme musieť dať jasnú odpoveď, ale ja dúfam, že sa k nemu ešte neblížime."



Za pravdu mu dávajú aj vyhlásenia Medzinárodného olympijského výboru, ktorý spoločne s japonskými organizátormi vylúčil možnosť ďalšieho odkladu. Ak situácia nedovolí konanie hier, Tokio o ne definitívne príde. "Úprimne dúfam, že túto pandémiu porazíme. Nechcem špekulovať o vývoji vakcíny, nevyznám sa v tom, ale verím, že na tom pracujú mnohé špičkové tímy," citovala Coea agentúra AP.



Novému termínu olympiády museli ustúpiť aj atletické podujatia. Majstrovstvá sveta v Eugene presunuli na rok 2022, vtedy sa však uskutočnia aj Hry Commonwealthu. "Všetko sa nakopilo na jedno leto, to nás trochu znervózňuje," povedal Coe, ktorého však najviac trápia aktuálne komplikácie s Diamantovou ligou: "Samozrejme, chceme opäť súťažiť čo najskôr, ale prvoradá je bezpečnosť. Nemôžeme riskovať zdravie celej komunity."