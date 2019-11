Slovensko môžu v Tokiu na ceste reprezentovať traja cyklisti

Aigle 18. novembra (TASR) - Medzinárodná cyklistická únia (UCI) zverejnila v pondelok počet miesteniek pre reprezentácie na olympijských hrách 2020 v Tokiu. Slovensko bude môcť na cestné preteky postaviť dvoch mužov a jedného do časovky. V kategórii žien Slovensko nemá na ceste právo štartu.



Národné olympijské výbory musia do 15. decembra potvrdiť, či miestenky využijú, UCI potom môže ešte udeliť dodatočné. Najlepšie reprezentácie budú môcť v cestných pretekoch mužov postaviť piatich pretekárov. To sa týka Belgicka, Francúzska, Holandska, Kolumbie, Španielska a Talianska. Informácie pochádzajú z oficiálnej stránky UCI.