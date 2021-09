Alžírčan Nourine dostal za odstúpenie z olympiády trest na 10 rokov

New York 14. septembra (TASR) – Alžírsky džudista Fethi Nourine dostal desaťročný trest zákazu činnosti za to, že na olympiáde v Tokiu odmietol nastúpiť proti Izraelčanovi Toharovi Butbulovi. Medzinárodná džudistická federácia udelila rovnaký trest aj jeho trénerovi, členovi siene slávy IJF Amarovi Benikhlefovi.



Úradujúci africký šampión Nourine odstúpil z turnaja po tom, ako po žrebe zistil, že v 2. kole sa môže stretnúť s Izraelčanom Butbulom. Nourine mal v úvodnom dueli v kategórii do 73 kg nastúpiť proti Mohamedovi Abdalrasoolovi zo Sudánu. Buthul mal voľný žreb.



„Tvrdo sme pracovali na tom, aby sme sa dostali na olympiádu. Keď som zistil, na koho môžem naraziť v 2. kole, bol to šok, ako keby do mňa udrel blesk. Nechcem si pošpiniť ruky, preto som sa rozhodol radšej odstúpiť z olympijského turnaja. Moje rozhodnutie je nemenné," citoval vtedy web rt.com slová Nourinea, ktoré odzneli v rozhovore pre alžírsku televíziu. Alžírsky olympijský výbor okamžite Nourinovi aj jeho trénerovi odobral akreditácie a poslal ich domov.



Prísny trest pre 30-ročného Nourina znamená prakticky ukončenie jeho kariéry. „Je zrejmé, že obaja alžírski džudisti so zlým úmyslom využili olympijské hry ako platformu na protest a propagáciu politickej a náboženskej propagandy, čo je jasným a vážnym porušením stanov IJF, etického kódexu IJF, ako aj Olympijskej charty. Preto sme museli udeliť prísny trest," uviedla podľa agentúry AP vo svojom vyhlásení IJF. Nourine a Benikhlef sa ešte môžu odvolať na Športový arbitrážny súd (CAS).