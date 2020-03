Európsky olympijský výbor sa postavil na stranu MOV

Rím 18. marca (TASR) - Európsky olympijský výbor (EOV) sa postavil na stranu medzinárodného hnutia MOV, ktoré stále trvá na pôvodnom termíne hier v Tokiu. Tie by sa mali uskutočniť od 24. júla do 9. augusta, no ich konanie ohrozuje pandémia koronavírusu.



Proti postoju MOV sa postavilo viacero športovcov, ktorí kritizujú tvrdohlavé vyhlásenie predstaviteľov hnutia. Napriek tomu EOV tvrdí, že status quo má podporu všetkých národných výborov. "Prežívame ťažké časy, o to je dôležitejšie, že všetci podporujeme rozhodnutia MOV," uviedol EOV.



V utorok tvrdo skritizovala MOV členka komisie športovcov Hayley Wickenheiserová z Kanady. Niekdajšia hokejistka a štvornásobná medailistka zo ZOH ich označila trvanie na konaní hier za necitlivé a nezodpovedné. "Táto kríza je väčšia aj ako olympiáda. Žiaden športovec nevie, či bude zajtra trénovať, pretože sa zatvárajú športoviská. Rušia sa olympijské kvalifikácie. Povedať s istotou, že hry sa budú konať, je nespravodlivosť pre športovcov," zverejnila Wickenheiserová na sociálnej sieti.



Celosvetovo bolo v stredu o 20.00 SEČ v 171 krajinách/územiach potvrdených viac ako 215-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 8880 osôb.