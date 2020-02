OH2020-Futbal: Američanky si vybojovali olympijskú miestenku

Carson 8. februára (TASR) - Futbalistky USA si zabezpečili miestenku na OH 2020 v Tokiu. V semifinále kvalifikačného turnaja zóny CONCACAF zdolali v Carsone Mexiko hladko 4:0 a postúpili do finále. Tam sa stretnú s Kanadou, ktorá si olympijskú účasť vybojovala už predtým semifinálovým víťazstvom nad Kostarikou 1:0. Dva góly Američaniek dala Samantha Mewisová, jej tím ťahá 27-zápasovú sériu bez prehry. Účasť na ženskom turnaji OH 2020 už majú istú aj Japonsko, Brazília, Nový Zéland, Veľká Británia, Holandsko a Švédsko. Informovala agentúra AP.