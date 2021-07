Súpisky pre futbalový turnaj v Tokiu sa rozšíria z 18 na 22 mien

Tokio 1. júla (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) umožní rozšíriť súpisky účastníkom olympijského futbalového turnaja v Tokiu z 18 na 22 mien. Pre agentúru AP to potvrdil nemenovaný zdroj z prostredia MOV, keďže rozšírenie ešte nie je oficiálne.



Na zápasových súpiskách však bude môcť byť zapísaných stále len 18 mien. Dôvodom rozšírenia je pandémia COVID-19 a riziko, že niektorí hráči po nakazení sa koronavírusom nebudú trénerom k dispozícii. V platnosti zostalo, že vynútenú zmenu pre zranenie môžu tréneri urobiť ešte 24 hodín pred prvým zápasom, musí to ale odobriť FIFA po dodaní lekárskej dokumentácie. Zranený hráč sa už nemôže vrátiť do turnaja.



V Tokiu sa počas turnaja očakávajú náročné klimatické podmienky s veľkou vlhkosťou vzduchu. Tréneri rozšírenie súpisiek privítali. "MOV nás informoval, že dostaneme trošku viac priestoru v kádroch. Máme radosť. Ešte čakáme na ďalšie podrobnosti, ako to bude v reále vyzerať," citovala AP trénera ženskej reprezentácie USA Vlatka Andonovského.