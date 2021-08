Antala veril, že Sabbatini má na medailu: Skvelá reklama Slovensku

Tokio 1. augusta (TASR) - Rory Sabbatini je tretí športovec pochádzajúci zo zahraničia, ktorý získal pre Slovensko v ére samostatnosti medailu na olympijských hrách. Pred ním sa to podarilo v Pekingu 2008 striebornému zápasníkovi vo voľnom štýle Davidovi Musuľbesovi a biatlonistke Anastasii Kuzminovej, tá nazbierala na zimných hrách v rokoch 2010, 2014 a 2018 tri zlaté a tri strieborné cenné kovy.



Obaja sa narodili v bývalom ZSSR a pred Slovenskom reprezentovali Rusko, ich nasledovník pochádza z Durbanu v Juhoafrickej republike. Víťaz šiestich turnajov PGA Tour a niekdajší ôsmy muž svetového rebríčka (september 2007) sa dostal do slovenskej reprezentácie vďaka svojej manželke Martine Sabbatiniovej a Rastislavovi Antalovi, súčasnému prezidentovi Slovenskej golfovej asociácie (SKGA).



Keď sa dvojica zosobášila, zastával ešte funkciu viceprezidenta zodpovedného za reprezentáciu. "Už dávnejšie sme si dali cieľ mať hráča na olympijských hrách, ale viem, že my takého hráča na Slovensku veľmi ťažko vychováme. Sme mladý šport a zatiaľ na to nemáme dostatočne kvalitné tréningové podmienky a personál. Keď sa naskytla príležitosť, že sa Martina zobrala s Rorym, tak mne to napadlo ako prvá vec," uviedol Antala.



Prvý návrh zmeny reprezentácie prišiel už v roku 2015, potom táto myšlienka na pár rokov utíchla, ale po stretnutí na jar 2018 sa o nej začali opäť baviť: "Povedal mi, že to skúsia nejako premyslieť s manažérom. Deň pred štartom kvalifikácie 30. júla 2018 mi volal, že by rád hral za Slovensko. Písali sme na medzinárodnú asociáciu a vďaka ministerstvám školstva, vnútra a cudzineckej polície sa to do konca roku podarilo vybaviť."



Ako Sabbatini sám povedal, na Slovensko prišiel pomôcť s rozvojom tohto športu, ktorý by sa mal otvoriť pre širokú verejnosť a hlavnej prilákať nových mladých hráčov. V Tokiu mu spravil obrovskú reklamu. "A zároveň aj reklamu Slovensku na celom svete. Toto sme splnili a sme šťastní," pripojil Antala, ktorý prežíval Sabbatiniho vystúpenie intenzívne od prvého dňa: "Teraz ani neviem čo povedať, je to pre mňa stále ako nejaký sen. Som nesmierne šťastný a nadšený a teraz už len musíme nejakým spôsobom pretaviť tento úspech na to, aby sme nabrali čo najviac nových golfistov a pomohli nášmu športu."



Slovenská výprava nešla na turnaj do Tokia v pozícii favorita a takmer nikto z odborníkov nečakal, že by sa Sabbatini mohol dostať do záverečného boja o medaily. Trojčlenná posádka však verila, že v golfe je všetko možné. "Teraz to už môžem povedať. Išli sme sem s plánom skončiť prvý deň okolo 20., druhý okolo desiateho miesta a po treťom sme sa chceli dostať do pozície, aby sme mohli hrať o medaily," prezradil šéf SKGA. Tretí krok síce nevyšiel, keď Sabbatini v sobotu stratil pozíciu a prepadol sa na 17. miesto, ale všetko si vynahradil v Kasumigaseki Country Clube o deň neskôr. Desiatimi údermi pod par vytvoril nový rekord ihriska a posunul sa na pódium. "Keď sme v sobotu sedeli na večeri, povedal som mu, že je všetko možné a ak sa mu podarí zahrať -10, tak to budú mať chlapci na čele ťažké. Ani vo sne mi však nenapadlo, že to dokáže zahrať vo finálovom kole na takomto podujatí," dodal Antala.



Štyridsaťpäťročný Sabbatini sa stal najstarším slovenským olympijským medailistom v histórii, keď prekonal zlatú strelkyňu z Tokia Zuzanu Rehák Štefečekovú, ktorá triumfovala v trape vo veku 37 rokov a 195 dní.