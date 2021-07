Sabbatini by chcel v Tokiu medailu

Bratislava 20. júla (TASR) – Slovenský golfista Rory Sabbatini pôjde na olympijské hry do Tokia s medailovými ambíciami. Hoci mu táto sezóna príliš nevyšla, v Japonsku si chce napraviť chuť a premiérovú slovenskú účasť na olympijskom greene pretaviť na úspech. Mužský turnaj v areáli Kasumigaseki Country Club sa začne 29. júla a potrvá do 1. augusta. Ženská časť bude 4.-7. augusta.



Sabbatini dosiahol v tejto sezóne najlepšie 10. miesto na turnaji Faremers Insurance Open a 12. na The American Express. V Tokiu bude z elitnej desiatky svetového rebríčka iba šesť golfistov a profil ihriska by mu mohol vyhovovať.



„Pre úspech bude potrebná aj dávka šťastia. Snažím sa však stále myslieť pozitívne. Verím v úspech a chcem zahrať čo najlepšie. Rád by som získal pre Slovensko medailu alebo sa aspoň umiestnil v prvej desiatke. Bude to úplne iný turnaj, než na aké sme zvyknutí z PGA Tour," povedal Sabbatini pred odchodom do Tokia.



Pre prezidenta Slovenskej golfovej asociácie (SKGA) Rastislava Antalu je už len premiérová účasť slovenského reprezentanta pod piatimi kruhmi úspech a verí, že pomôže celému odvetviu.



„Pre nás je to obrovský míľnik. Dúfali sme, že by sa nám podarilo dostať na olympiádu. A ani sa nám nesnívalo, že by sa nám to podarilo v takto krátkej dobe. Sme radi, že ideme do Tokia a veľmi sa tešíme." Antala by chcel využiť tento úspech aj na propagáciu golfu a zdôraznenie jeho športového potenciálu.







„Pre nás ako asociáciu je to naozaj míľnik. Viete, že golf je vnímaný trošku ako snobská zábavka, ale my by sme boli radi, aby to ľudia začali vnímať ako šport. Verím, že Rory predvedie výborné výsledky a ľudia začnú vnímať golf ako šport a veľa z nich sa zapojí."



Hrať sa bude na ihrisku East Course, ktorý má par 71 a najdlhšie odpalisko má dĺžku 6827 metrov. Súťaž bude mať štyri kolá, ktoré absolvujú všetci 60 hráči podľa medzinárodných pravidiel.



„Japonské ihriská sú špecifické tým, že každá jamka má dva greeny. Na olympiáde sa však bude hrať podľa medzinárodných noriem a počas všetkých štyroch kôl budeme mať rovnaké ihrisko," povedal Sabbatini, ktorého caddy bude jeho manželka Martina Sabbatiniová, vôbec jediná žena v tejto funkcii na mužskom turnaji.







„Ja som sa ocitla na listine caddy náhodou. Bolo to neočakávané, pretože Rory sa rozišiel so svojím caddy a proces akreditácií už bol uzavretý. Ja som už bola uvedená ako záložný caddy. Nebude to moja prvá skúsenosť, už som to robila. Bude to také zvláštne, myslím si, že aj Japonci budú prekvapení, keď ma uvidia. Ale som vzrušená, pretože to bude unikátna skúsenosť," uviedla Sabbatiniová.