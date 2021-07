Guinea sa v Tokiu nakoniec predstaví, vláda zmenila rozhodnutie

Tokio 23. júla (TASR) – Guinea sa nakoniec predstaví na olympijských hrách v Tokiu. Africká krajina oznámila krátko pred otváracím ceremoniálom, že nevyšle svoju výpravu, pričom ako dôvod uviedla obavy z nových variantov koronavírusu. Vláda však následne rozhodnutie zmenila a na športovom sviatku sa zúčastní.



Guineu budú pod piatimi kruhmi reprezentovať piati športovci. Minister športu Sanoussy Bantama Sow v stredu večer uviedol, že krajina nebude participovať na hrách pre nárast nových variantov Covid-19.



„Vláda, ktorá sa obáva o zdravie guinejských športovcov, sa z tohto dôvodu rozhodla s ľútosťou zrušiť účasť Guiney na tokijských hrách," uviedol Sow. Portál insidethegames.biz však priniesol informáciu, že dôvodom neúčasti mohli byť aj finančné problémy krajiny.



Sow však o deň neskôr oznámil, že „po získaní záruk od zdravotníckych úradov" sa piati športovci do Tokia nakoniec vypravia, uviedla agentúra DPA. Krajinu tak budú reprezentovať zápasníčka Fatoumata Yarie Camarová, džudista Mamadou Samba Bah, plavci Fatoumata Lamarana Toureová a Mamadou Tahirou Bah a šprintérka Aissata Deen Conteová.



Guinea sa prvýkrát zúčastnila na OH 1968 v Mexico City, dokopy štartovala na jedenástich letných hrách, no nikdy nezískala medailu. Už predtým sa z obáv z koronavírusu odhlásila z olympijských hier v Tokiu KĽDR.



Od 1. júla sa počet pozitívnych prípadov súvisiacich s hrami vyšplhal na číslo 110.