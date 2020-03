Guvernérka Tokia Kojkeová vylúčila zrušenie OH2020 napriek nákaze

Tokio 12. marca (TASR) - Organizátori olympijských hier v Tokiu nepripúšťajú zrušenie podujatia napriek šíriacemu sa novému koronavírusu. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu vyhlásila, že nákazu možno považovať za pandémiu, v Japonsku evidujú 639 prípadov ochorenia COVID-19, celosvetovo je nakazených viac ako 126-tisíc ľudí, 4636 zomrelo.



Napriek vzrastajúcemu počtu prípadov sú v Japonsku optimisti, podľa guvernérky Tokia Juriko Kojkeovej je zrušenie olympiády nemysliteľné. "Pandémia bude mať určite vplyv na prípravu, ale zrušenie OH neprichádza o úvahy," uviedla Kojkeová. Jej slová podporila aj ministerka pre olympijské hry Sejko Hašimotová a šéf tamojšieho olympijského výboru Jošihiro Mori, ktorý uistil, že prípravy bežia podľa plánu. Konečné rozhodnutie je však na Medzinárodnom olympijskom výbore (MOV), ktorý avizoval, že svoje kroky bude koordinovať s WHO. Informovala o tom agentúra SID.



Napriek optimizmu mestských predstaviteľov člen organizačného výboru Tokia 2020 Harujuki Takahaši upozornil na nutnosť "plánu B". Podľa jeho slov by sa mala prediskutovať aj možnosť odloženia hier o dva roky: "Nemôžeme organizovať olympiádu iba preto, že my máme situáciu pod kontrolou. Musíme mať pripravený aj alternatívny plán."