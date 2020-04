Mokošová využije presun OH na doliečenie, muži si udržiavajú kondíciu

Na snímke Slavomír Michňák Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 19. apríla (TASR) - Športovú gymnastku Barboru Mokošovú odklad olympijských hier o rok neznervóznil. Účasť v Tokiu si zabezpečila minulý rok v októbri na majstrovstvách sveta v Stuttgarte. Získaný čas využije na úplné zotavenie zo zdravotných problémov. Mužská reprezentácia je v zložitejšej pozícii, pre pandémiu koronavírusu prišla o vrchol sezóny, majstrovstvá Európy v Baku.Od 30. apríla sa mali v Paríži konať majstrovstvá Európy v športovej gymnastike žien, Barbora Mokošová sa na ne bez prílišného súťažného tlaku tešila ako istá účastníčka tokijských hier. "," povedala v rozhovore pre TASR Mokošová. "," dodala.Najlepšia slovenská športová gymnastka sa aktuálne snaží udržiavať vo forme tak ako ostatní športovci v improvizovaných domácich podmienkach: "Na pohode slovenskej gymnastke nepridáva v tejto chvíli ani fakt, že sa v kalendári neobjavujú žiadne preteky, nič na čo by mohla sústrediť svoju pozornosť. "," zdôraznila Mokošová.V oveľa väčšej neistote sa aktuálne nachádza reprezentácia mužov. Žiaden z jej členov, vrátane momentálne najlepšieho Slováka Slavomíra Michňáka, miestenku do Tokia nevybojoval a v sezóne sa družstvo sústredilo skôr na iné ciele. "," povzdychol si pre TASR šéftréner mužskej zložky Martin Zvalo.Tréner tiež poukázal na to, že návrat do súťažného diania bude pre gymnastov zložitejší ako u iných odvetví: "Majstrovstvá Európy v športovej gymnastike sa konajú každý rok, no nemajú vždy rovnaký formát. V párnych rokoch sa konajú mužské a ženské šampionáty oddelene a vo všetkých disciplínach. V nepárnych rokoch súťažia muži a ženy na jednom mieste, no iba v individuálnych súťažiach. Budúci rok sa majú konať majstrovstvá sveta v Kodani a ME v Bazileji, no v tejto chvíli nevedno, akú budú mať podobu. Niekde v kalendári sa bude musieť ešte vyčleniť priestor aj na dokončenie bojov o olympijské miestenky. Nejasná podoba najbližšej športovej budúcnosti gymnastom nepridáva na pohode, taktiež ani otázka zabezpečenia budúcej prípravy. "" zdôraznil šéftréner Zvalo.