OH2020: Hádzanárky Maďarska s prvou výhrou, zdolali Španielsko

Angola - Japonsko 28:25 (15:13)



Čierna Hora - Kórejská republika 28:26 (13:11)

ROC - Francúzsko 28:27 (15:17)



Brazília - Švédsko 31:34 (13:15)



Maďarsko - Španielsko 29:25 (14:11)

1. Švédsko 4 3 1 0 129:107 7



2. ROC 4 2 1 1 114:118 5



3. Španielsko 4 2 0 2 104:108 4



4. Brazília 4 1 1 2 111:112 3



------------------------------------------



5. Francúzsko 4 1 1 2 110:113 3



6. Maďarsko 4 1 0 3 116:126 2

Tokio 31. júla (TASR) - Hádzanárky Čiernej Hory urobili dôležitý krok v boji o postup zo základnej A-skupiny olympijského turnaja v Tokiu, keď zdolali Kórejskú republiku 28:26. Na konte tak majú dve výhry a dve prehry a priebežne im patrí tretia priečka. Do štvrťfinále sa prebojujú prvé štyri tímy. Premiérové body získala Angola po triumfe nad domácim Japonskom 28:25.V B-skupine si Rusky pod hlavičkou národného olympijského výboru (ROC) pripísali druhé víťazstvo. Obhajkyne titulu z Ria vyhrali nad Francúzkami tesne 28:27. Tabuľku vedú so ziskom 7 bodov Švédky, ktoré zdolali Brazílčanky 34:31. V ďalšom stretnutí si Maďarky poradili so Španielkami 29:25, pripísali si prvú výhru a oživili nádej na postup. Ak sa chcú prebojovať do štvrťfinále, budú musieť v záverečnom skupinovom súboji zdolať Švédky.