Olympiáda v Tokiu bude závisieť od vývoja vakcíny proti koronavírusu

Tokio 22. júla (TASR) – Definitívne rozhodnutie o konaní, či nekonaní, olympijských hier v Tokiu výrazne ovplyvní vývoj vakcíny proti koronavírusu. Uviedol to prezident organizačného výboru Joširo Mori. Pôvodne sa mali OH uskutočniť tento rok, pre pandémiu ich preložili na budúce leto.



Situácia vo svete je však stále neistá a čoraz viac sa objavujú otázniky, či bude možné podujatie zorganizovať. „Najdôležitejší faktor je, či bude vírus pod kontrolou. Významný vplyv bude mať vývoj vakcíny a liečby," citovala Moriho agentúra TASS.



V nedávnom prieskume agentúry Kjodo väčšina Japoncov neverí, že sa podarí zorganizovať olympiádu v náhradnom termíne. Podľa Moriho v takom prípade nie je pravdepodobný ďalší odklad pre nabitý program. Už v úvode roka 2022 sú na programe ZOH v Pekingu a o ďalšie dva roky budú hry v Paríži. „Pochybujem, že by sa Paríž vzdal organizátorstva v prospech Tokia," skonštatoval Mori.