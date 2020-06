Takahaši: Hry v Tokiu by sa mali konať aj za cenu ďalšieho odkladu

Tokio 16. júna (TASR) - Hoci čelní funkcionári Medzinárodného olympijského výboru (MOV) odmietajú možnosť ďalšieho odkladu olympiády v Tokiu, v hnutí sú aj opačné hlasy. Člen organizačného výboru OH 2020 Harujuki Takahaši si myslí, že ak by sa hry nemohli uskutočniť ani o rok, treba vyvinúť snahu o ďalší odklad. Pôvodne sa mala športová smotánka zísť v Japonsku toto leto, pre pandémiu koronavírusu museli olympiádu odložiť o rok.



Situácia vo svete sa však neupokojuje, skôr naopak. V Európe je nákaza na ústupe, no stále pribúdajú nové ohniská. Vakcína stále nie je k dispozícii, a tak si málokto trúfa odhadnúť, či sa o rok podarí zorganizovať bezpečné olympijské hry. "V prvom rade sa musíme všetci snažiť, aby sa uskutočnili v stanovenom termíne. Ak to nebude možné, mali by sme sa pokúsiť o ďalší odklad," povedal Takahaši podľa agentúry AP.



Už ročný odklad pritom výrazne zvýšil náklady na podujatie. Podľa odhadov zaplatia japonský daňoví poplatníci dve až šesť miliardy dolárov, ďalšie stámilióny pôjdu z kasy MOV.



Agentúra AP poukázala na Takahašiho minulosť, keď mal v roku 2013 zinkasovať milióny dolárov pri kampani Tokia pred hlasovaním o dejisku OH. Predtým pracoval v reklamnej spoločnosti Dentsu, ktorá je držiteľka marketingových práv na hry v Tokiu. Francúzski vyšetrovatelia ju spájajú s kandidačnou kampaňou aj lobingom u Lamineho Diacka. Ten bol v tom čase člen MOV a v súčasnosti sa pred francúzskym súdom zodpovedá z korupčných trestných činov.