Japonský lekár sa obáva šírenia mutácií počas olympiády

Tokio 27, mája (TASR) - Japonskí lekári upozornili, že olympijské hry by mohli prispieť k rozšíreniu mutácii koronavírusu v krajine. Podľa predsedu tamojšej lekárskej únie Naotu Uejamu organizátori podcenili riziko plynúce z príchodu 15-tisíc zahraničných účastníkov olympiády a paralympiády z 200 rôznych krajín.



"Od začiatku pandémie ešte nenastala taká situácia, aby sa zišlo toľko ľudí z takého množstva rôznych krajín. Je veľmi ťažké odhadnúť, čo sa môže stať," citovala Uejamu agentúra AP.



Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a organizátori sú však stále presvedčení, že sa im podarí zorganizovať bezpečné hry. Spoliehajú sa na odporúčania Medzinárodnej zdravotníckej organizácie (WHO) a najmä na vakcináciu, podľa ich odhadov by malo byť viac ako 80 percent obyvateľov olympijskej dediny zaočkovaných. To kontrastuje s pomalým tempom očkovania v Japonsku, keď v súčasnosti dostalo vakcínu iba päť percent ľudí. Olympiáda, ktorú vlani odložili pre pandémiu, sa začne 24. júla a potrvá do 8. augusta.