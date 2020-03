OH2020: Japonský premiér nevylúčil odklad olympijských hier v Tokiu

Tokio 23. marca (TASR) - Odklad tohtoročných olympijských hier v Tokiu "sa môže stať nevyhnutným", pokiaľ by pandémia nového koronavírusu znemožňovala ich bezpečný priebeh. Vyhlásil to v pondelok japonský predseda vlády Šinzó Abe, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Abe povedal na pôde parlamentu, že Japonsko je stále odhodlané usporiadať olympijské hry v "úplnej" podobe, v prípade ťažkostí však môže rozhodnúť o odklade týchto hier, a to "predovšetkým s ohľadom na športovcov".



Japonský premiér tak prvýkrát pripustil, že olympijské hry by sa nemuseli vzhľadom na pandémiu začať v plánovanom termíne 24. júla. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) počas noci takisto zmenil doterajší spôsob vyjadrovania, keď oznámil, že začne intenzívnejšie pracovať na rôznych scenároch vrátane odkladu hier.



"Zrušenie nie je možnosťou," povedal Abe, čím zopakoval predošlý výrok šéfa MOV Thomasa Bacha. Ten uviedol, že zrušenie olympijských hier "by nevyriešilo žiadny problém a nikomu by nepomohlo". Práve MOV bude mať pri rozhodovaní o nadchádzajúcich hrách konečné slovo, pričom je v súvislosti s koronavírusovou pandémiou pod čoraz väčším nátlakom zo strany svetových športovcov a športových zväzov.



"Ak bude náročné zorganizovať hry v kompletnej podobe, rozhodnutie o ich odložení bude neodvratné. Bezpečnosť športovcov je prvoradá," citovala Abeho agentúra AP.



V roku 1916 sa mala konať olympiáda v Berlíne, zmarila ju prvá svetová vojna. Letné a zimné hry v roku 1940 v Tokiu a 1944 v Londýne zhatila druhá svetová vojna. Inak olympiády prežili ďalšie vojnové konflikty, finančné krízy, dopingové škandály aj politické kontroverzie, vrátane bojkotov (Montreal 1976, Moskva 1980, Los Angeles 1984). ZOH v 1976 mali byť pôvodne v Denveri v USA, ale po zamietavom referende zaskočil rakúsky Innsbruck. Tmavou škvrnou boli aj OH 1972 v Mníchove kvôli teroristickému útoku na izraelskú výpravu.



Celosvetovo bolo v pondelok ráno v 167 krajinách/regiónoch potvrdených takmer 340-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu 14.705 osôb. V Japonsku evidovali 1101 infikovaných osôb a 41 obetí, 235 osôb sa vyliečilo.