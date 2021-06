Jeden športovec z Ugandy mal po prílete do Tokia na OH pozitívny test

Tokio 20. júna (TASR) - Približne mesiac pred začiatkom olympijských hier zaznamenali v Japonsku prvý prípad koronavírusu medzi zahraničnými športovcami. Pozitívny test mal jeden z deviatich členov ugandskej výpravy, ktorá priletela do Tokia v sobotu. Úrady mu zabránili opustiť budovu letiska Narita.



Zvyšná osmička zamierila do svojho základného tábora v meste Izumisano v prefektúre Osaka. Starosta Hirojasu Čijomacu ich požiadal, aby zatiaľ netrénovali a denne podstupovali testy na ochorenie COVID-19. Všetkých deväť Uganďanov, ktorí budú súťažiť v boxe, vzpieraní a plávaní, absolvovalo pred cestou očkovanie i negatívny test maximálne 72 hodín pred odchodom do Japonska. Podľa Medzinárodného olympijského výboru (MOV) sa do začiatku podujatia zaočkuje 80 športovcov v Olympijskej dedine. Uganda je druhý tím v hostiteľskej krajine po austrálskych softbalistkách. Informovala o tom agentúra DPA.



Organizátori OH v nedeľu uviedli, že na otváracom ceremoniáli 23. júla plánujú účasť približne 20.000 ľudí. Na štadión sa dostanú iba domáci diváci po splnení pravidiel vrátane nosenia ochrany horných dýchacích ciest. Na tribúne zakázané skandovanie a kričanie, zatiaľ nepadlo rozhodnutie, či sa japonskí fanúšikovia dostanú do hľadiska aj počas súťaží.