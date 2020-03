OH2020: Kanada nevyšle športovcov, pokiaľ sa hry budú konať v lete

Montreal 23. marca (TASR) - Kanadský olympijský výbor (COC) nevyšle svojich športovcov na olympijské hry v Tokiu, pokiaľ sa budú konať v riadnom termíne (24. júla - 9. augusta 2020). Pandémia nového koronavírusu je riziko, ktoré COC nemieni podstupovať.



"Kanadský olympijský výbor a Kanadský paralympijský výbor, podporované komisiou športovcov, národnými športovými zväzmi a kanadskou vládou, urobili ťažké rozhodnutie a nevyšlú kanadské tímy na olympijské a paralympijské hry v lete 2020," uviedol COC vo svojom vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP.



Vo svete silnejú hlasy na odklad OH 2020 z dôvodu pandémie koronavírusu. Kanada je rozhodnutá sa na hrách nezúčastniť, pokiaľ sa budú konať v stanovenom termíne. "Vzhľadom na ochorenie COVID-19 a s ním spojené riziká nie je bezpečné pre našich športovcov, zdravie a bezpečnosť ich rodín a celú kanadskú športovú komunitu ďalej trénovať a pripravovať sa na OH 2020. Preto COC vyzýva Medzinárodný olympijský výbor, Medzinárodný paralympijský výbor a Svetovú zdravotnícku organizáciu, aby odložili hry o rok," znie v stanovisku COC.



MOV čelil obrovskej kritike za svoje stanovisko usporiadať OH v riadnom termíne. Až v nedeľu večer organizátori OH 2020 potvrdili, že pracujú na možnom odložení súťaží pre svetovú pandémiu nového koronavírusu. MOV informoval, že do štyroch týždňov rozhodne, či olympiádu v Japonsku odloží.