Gelle postúpil do semifinále K1 na 1000 m

Tokio 2. augusta (TASR) - Slovenský rýchlostný kanoista Peter Gelle postúpil na OH 2020 v Tokiu priamo do semifinále disciplíny K1 na 1000 m. Vo svojej rozjazde skončil na druhom postupovom mieste, keď nestačil iba na Portugalčana Fernanda Pimentu, za ktorým zaostal o 1,808 sekundy.



V pondelok bolo na programe päť rozjázd v singlkajaku na 1000 m, Gelle sa predstavil v tretej. Slovenský reprezentant mal tradične pomalší štart, no postupne svoju jazdu vygradoval, na 500 m bol už tretí a napokon si časom 3:42,131 min. bez problémov postrážil postup. Z každej rozjazdy postúpili prví dvaja najlepší priamo do semifinále, zvyšní traja oň musia zabojovať vo štvrťfinále.



"Dnes bolo veľmi náročné počasie, je tu vysoká vlhkosť. Od rána som sa cítil tak všelijako, našťastie počas jazdy som sa už cítil dobre. Videl som, že mi súperi veľmi neodišli, už na 500 m som ich dostihol. Potom prišiel môj klasický finiš, cítil som, že hladko idem cez Austrálčana van der Westhuyzena a už som si to nenechal ujsť. Bolo náročné sa vyrovnať s týmito podmienkami. Dá sa to zvládnuť, ale treba si dať pozor na dehydratáciu a byť opatrný," povedal pre RTVS Gelle. "Verím, že zajtra to bude ešte lepšie, semifinále však bude extrémne ťažké. Dal som si za cieľ finále, určite to nie je nemožné. Budem musieť vydať zo seba absolútne maximum."



Gelle štartuje na svojej tretej olympiáde. Predstavil sa na OH 2012 i 2016, v oboch prípadoch sa dostal do finále. Člen VŠC Dukla Banská Bystrica pádloval v Londýne 2012 o medaily ako člen dvojkajaku (6. miesto) i štvorkajaku (8.), v Riu 2016 zasa v singlkajaku (8.).