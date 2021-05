Slovenské kanoistky nezískali miestenky, Petrla dúfa vo voľnú

Barnaul 21. mája (TASR) - Slovenské reprezentantky v rýchlostnej kanoistike Lisa-Maria Gamsjägerová a Mariana Petrušová na svetovej dodatkovej kvalifikácii v ruskom Barnaule nezískali olympijské miestenky.



Gamsjägerová finišovala vo finále K1 na 200 m druhá takmer so sekundovou stratou na domácu Nataliu Podolskú, ktorá sa postarala o to, že Rusko bude mať aj v tejto disciplíne svoje zastúpenie v Tokiu. Petrušová skončila vo finále K1 na 500 m štvrtá vyše s dvojsekundovým mankom na víťaznú Portugalčanku Joanu Vasconcelosovú.



"Gamsjägerová urobila v priebehu uplynulého roka obrovský progres a spolu s Petrušovou sú veľkým prísľubom slovenskej kanoistiky do budúcnosti. Obe sú mladé, na každých veľkých pretekoch získavajú cenné skúsenosti. Existuje ešte určitá šanca, že by Lisa-Maria vďaka výbornému výsledku v Barnaule mohla získať voľnú kartu a v Tokiu by sme tak mali zastúpenie aj medzi kajakárkami. Predpokladám, že o všetkom sa rozhodne v priebehu týždňa," uviedol pre TASR Filip Petrla, športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky.



V Barnaule ani na európskej dodatkovej kvalifikácii v Szegede Slováci nepridali ďalšie olympijské miestenky k piatim, ktorú pre krajinu získali štrekári na MS 2019. Štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka, Adam Botek vďaka bronzu na 500 m a Peter Gelle štvrtým miestom v K1 na 1000 m.