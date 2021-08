Vlček po zisku štvrtej medaily ešte nekončí: Baví ma to

Tokio 7. augusta (TASR) - Erik Vlček sa po zisku štvrtej olympijskej medaily nechystá do športového dôchodku. Po pretekoch K4 na 1000 m na OH v Tokiu uviedol, že stále má motiváciu pretekať, i keď konkurencia je obrovská. Práve tá ho však motivuje.



Káštvorka sa v Tokiu postarala o piaty olympijský kov pre slovenskú rýchlostnú kanoistiku v ére samostatnosti. Na OH 2016 v Riu de Janeiro i na OH 2008 v Pekingu získala slovenská vlajková loď striebro, na OH 2004 v Aténach bola bronzová - vždy na 1000 m trati. Pri všetkých úspechoch bol Vlček, desaťnásobný majster sveta a jedenásťnásobný európsky šampión sa na rekordnej šiestej olympiáde dočkal štvrtého olympijského kovu. "Chvalabohu sa stále cítim dobre. Dokázal som sa prebojovať do štvorkajaku, stále je vo mne niečo. Nerád by som to teraz ukončil, pokiaľ na to nebudem mať vážny dôvod. S trénovaním problém nemám, baví ma to stále, výsledky mám. Takže motivácia je. Oddýchnem si a pôjdem asi ešte ďalej," povedal niekoľko minút po dojazde.



Pre Vlčeka má medaila z OH 2020 špecifickú príchuť. Do tokijskej K4 sa nominoval až vďaka internej kvalifikácii, v ktorej na bratislavskom Zemníku zdolal v rozstrele Csabu Zalku. "Ja som povedal Csabovi pred tou kvalifikáciu, že nech to dopadne akokoľvek, že sa budeme navzájom aj naďalej podporovať. Ja viem, aké to pre neho musí byť," dodal Vlček.



Skúsený kanoista tiež uviedol, že je ešte ochotný nielen športovať, ale je pripravený aj na odriekanie v súkromnom živote: "Pokiaľ má človek výsledky, tak to stále stojí za to. Stále sa mu chce ráno vstávať. Máme okolo mladých chalanov, vidím, že chcú, okolo mňa je dobrý tím a aj to je aspekt, pre ktorý to chcem potiahnuť."



Vlček sa účasťou v Tokiu stal prvým slovenským športovcom, ktorý si na konto pripísal šiesty olympijský štart. "Spraviť šesť olympiád mi príde, že to išlo prirodzene rad za radom, ale keď si človek uvedomí, čo všetko za tým je, tak to nie je len tak držať sa na vrchole formy. Teraz sa mi ľahko hovorí, že to bola maličkosť, ale uvedomujem si, že sa toto bude ťažko napodobňovať, najmä v takom výkonnostnom športe ako je kanoistika. To je náročný šport a treba potvrdzovať výkonnosť. Zvlášť, keď má doma výbornú konkurenciu. Mám peknú kariéru," dodal Vlček.