KĽDR sa nepredstaví na olympiáde v Tokiu pre obavy z koronavírusu

Soul 6. apríla (TASR) - Kórejská ľudovodemokratická republika sa nezúčastní na tohtoročných olympijských hrách v Tokiu (23. júla až 8. augusta). Národný olympijský výbor o tom rozhodol 25. marca pre obavy o bezpečnosť športovcov v súvislosti s pandémiou koronavírusu.



K absencii KĽDR sa zatiaľ nevyjadrili predstavitelia izolovanej krajiny ani organizačný výbor podujatia v japonskej metropole. KĽDR dosiaľ oficiálne neoznámila ani jeden prípad ochorenia COVID-19, podľa pozorovateľov sa tam však koronavírus objavil. "Kórejská ľudovodemokratická republika sa rozhodla nezúčastniť sa na 32. olympijských hrách, aby ochránila svojich športovcov pred globálnou zdravotnou krízou," citovala juhokórejská agentúra Yonhap z oznámenia na webstránke, ktorá informuje o športe u severného suseda.



Na ZOH 2018 v Pjongčangu hrala spoločná reprezentácia hokejistiek z Kórejskej republiky a KĽDR a pred odložením OH 2020 sa zjednotený tím plánoval aj pre ženský basketbal, ženský pozemný hokej, veslovanie a džudo. Bolo by to prvýkrát, čo by obe krajiny súťažili pod jednou vlajkou v letnej verzii OH. V roku 2018 sa jednotný tím v ženskom basketbale, veslovaní a kanoistike predstavil na Ázijských hrách v Indonézii, kde získal jednu zlatú a dve bronzové medaily.