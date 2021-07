Klein súperov v 1. kole nepozná, Chačanov ho motivuje

Tokio 23. júla (TASR) – Slovenský tenista Lukáš Klein zažije v Tokiu olympijskú premiéru a uspieť by chcel nielen vo štvorhre s Filipom Poláškom, ale aj vo dvojhre. Súperov v 1. kole veľmi nepozná, ale chce sa pobiť o dobrý výsledok.



Klein mal byť pôvodne iba deblovým partnerom Poláška, ale po tom, ako sa odhlásili viacerí hráči zo singlového pavúka, dostal Slovenský tenisový zväz (STZ) ponuku od Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) zaradiť ho aj do dvojhry. Štvrtkový žreb rozhodol o tom, že v úvodnom kole štvorhry si Slováci zmerajú sily so štvrtým nasadeným párom Aslan Karacev, Daniil Medvedev, ktorí reprezentujú Ruský olympijský výbor (ROC).



„Neviem čo mám povedať, nikdy som proti nim nehral. Očakávam, že budú hrať viac štýlom dvojhry, takže sa budeme snažiť tlačiť na sieť a nehrať dlhé výmeny. Uvidíme," uviedol Klein.



Spolu s Poláškom si už súperov prebrali, Klein pred zápasom povedal: „Niekedy to býva tak, že keď tí singlisti hrajú dobre, že teda dobre podávajú a returnujú, tak sa s nimi hrá ťažko, ale môže to dopadnúť aj opačne."



Vo dvojhre sa Klein stretne s Austrálčanom Jamesom Duckworthom. „Súpera veľmi nepoznám. Musím si ešte niečo naštudovať a pokúsim sa o čo najlepší výsledok."



V prípade úspechu by si Klein mohol v druhom kole zmerať sily s víťazom súboja Karen Chačanov - Jošihito Nišioka. Chačanov je 25. hráčom v tenisovom rebríčku ATP a pre Kleina je súboj s ním veľkou motiváciou. „Viem odhadnúť na čo mám, viem, že môžem zdolať aj takýchto hráčov a chcem to ukázať v ďalších kolách."



Na tenisových kurtoch si Klein s Poláškom zatrénovali už viackrát a až na teplo a vlhkosť vzduchu sú s podmienkami spokojní. „Je tu vysoká vlhkosť, to je nepríjemnejšie ako samotné teplo. Ale máme všetci rovnaké podmienky, mali sme dosť času zvyknúť si. Nemal by to byť zásadný problém."



Okrem tréningov však majú slovenskí tenisti aj čas na oddych, ten trávia v olympijskej dedine. „Neviem to porovnať s tým, čo býva normálne, keďže som na OH po prvý raz, ale program je taký, že sme celý deň na kurtoch a chodíme sa najesť do olympijskej dediny a oddýchnuť si. Občas sa idem prejsť, stretol som basketbalistu Luku Dončiča a Novaka Djokoviča, ale fotky som si nespravil," dodal Klein.