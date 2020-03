Koronavírus ohrozuje Tóthov štart v Tokiu, nemá kde splniť limit

Bratislava 10. marca (TASR) - Šíriaci sa nový koronavírus výrazne ovplyvnil aj slovenských chodcov. Tí mali v pláne plniť olympijské limity do Tokia, no väčšina atletických podujatí musela ustúpiť hrozbe nákazy.



Najprv zrušili chodecké preteky na 50 km v talianskom Bergame, nasledovalo podujatie vo švajčiarskom Lugane, kde mala štartovať na 20-kilometrovej trati slovenská ženská jednotka Mária Katerinka Czaková aj Miroslav Úradník. V pondelok spravil vírus škrt cez rozpočet aj Matejovi Tótohovi, keď Slovenský atletický zväz (SAZ) zrušil 39. ročník medzinárodných chodeckých pretekov Dudinská päťdesiatka (21. marca). Rozhodol tak v súlade s nariadením Vlády SR, ktorá zrušila na najbližšie dva týždne všetky športové a kultúrne podujatia v krajine. "Situácia je veľmi zložitá, ja osobne nevidím veľmi reálne, aby sa Dudinská päťdesiatka uskutočnila v nejakom náhradnom termíne. Už 4. apríla sú totiž v programe ďalšie preteky so štatútom EA v Poděbardoch, o ďalší mesiac, 2. a 3. mája, svetový šampionát chodeckých družstiev v bieloruskom Minsku. Uzávierka nominácie v chôdzi na 50 km na olympiádu je už 31. mája. Aj vzhľadom na tieto šibeničné termíny sa už začalo debatovať o tom, že v Poděbradoch by sa okrem súťaží na 20 km išla napokon aj päťdesiatka," uviedol pre web SAZ šéftréner zväzu Martin Pupiš.



Tóth zameral prípravu na to, aby v Dudinciach splnil limit do Tokia (3:50:00 h). Teraz však musí hľadať alternatívu, ak chce v Japonsku obhajovať zlato na 50 km z Ria de Janeiro. "Robíme, čo sa dá. Vyzeralo to tak, že pôjdeme v sobotu 14. marca do Ivanofrankivska na ukrajinský šampionát, lenže sme zistili, že sa nejde päťdesiatka, ale len 35 kilometrov. Najnovšie je v hre francúzsky šampionát 22. marca v Giene. Lenže či bude, to nevieme, lebo aj vo Francúzsku už platí zákaz organizovať podujatia nad 1000 ľudí. Uvidíme, ale nevyzerá to dobre, napriek tomu stále trénujem. Ak sa niečo objaví, operatívne to budeme riešiť," prezradil 37-ročný Tóth. Organizátori francúzskeho šampionátu už potvrdili, že akceptovali účasť slovenskej dvojice Matej Tóth - Michal Morvay, informoval web SAZ. "Uvidíme, čo bude. Pokračujeme v tréningu a čakáme na ďalší vývoj," uviedol Tóth.



Tóth zameral prípravu na to, aby v Dudinciach splnil limit do Tokia (3:50:00 h). Teraz však musí hľadať alternatívu, ak chce v Japonsku obhajovať zlato na 50 km z Ria de Janeiro. "Robíme, čo sa dá. Vyzeralo to tak, že pôjdeme v sobotu 14. marca do Ivanofrankivska na ukrajinský šampionát, lenže sme zistili, že sa nejde päťdesiatka, ale len 35 kilometrov. Najnovšie je v hre francúzsky šampionát 22. marca v Giene. Lenže či bude, to nevieme, lebo aj vo Francúzsku už platí zákaz organizovať podujatia nad 1000 ľudí. Uvidíme, ale nevyzerá to dobre, napriek tomu stále trénujem. Ak sa niečo objaví, operatívne to budeme riešiť," prezradil 37-ročný Tóth.



Ak Tóthovi nevyjde štart v Giene, potom sú v hre už len dve možnosti – buď zaradiť preteky na 50 km do programu v Poděbradoch, alebo sa o limit pokúsiť až na májových MS družstiev v Minsku. "Za určitých okolností, keď sa napríklad nepodarí štartovať Maťovi vo Francúzsku, prichádza do úvahy scenár s poděbradskou päťdesiatkou. Hľadáme rôzne riešenia tejto nepríjemnej situácie. Všetko je však čerstvé, musíme sa prispôsobovať vývoju. Teraz je priorita štart v Giene, pretože Poděbrady sú o ďalšie dva týždne neskôr, čiže ďalšie dva týždne čakania navyše, čo narúša prípravu," dodal Pupiš pre web SAZ.