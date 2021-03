Kreatívny riaditeľ tokijskej olympiády odstupuje po hanlivom výroku

Tokio 18. marca (TASR) - Kreatívny riaditeľ pre otvárací a záverečný ceremoniál olympijských hier v Tokiu Hiroši Sasaki oznámil vo štvrtok, že odstupuje zo svojho postu. Dôvodom je jeho hanlivý výrok o populárnej japonskej komičke, informovala agentúra AFP.



Hiroši Sasaki uviedol, že o svojom úmysle odstúpiť už informoval aj olympijskú ministerku Tamajo Marukawovú. Urobil tak krátko po tom, ako japonské médiá zverejnili v stredu správu, ktorú poslal kolegom, že komička Naomi Watanabeová by mohla na otváracom ceremoniáli vystúpiť prezlečená za prasa.



"Veľmi (svoj výrok) ľutujem a hlboko sa ospravedlňujem jej, ako aj každému človeku, ktorý sa cítil nepríjemne," uviedol Hiroši Sasaki vo vyhlásení.



Kreatívny riaditeľ Hiroši Sasaki je v poradí druhým členom organizačného výboru OH v Tokiu, ktorý sa musel ospravedlniť za svoje nevhodné poznámky.



Joširo Mori odstúpil z funkcie prezidenta organizačného výboru OH po sexistických výrokoch, nepáčil sa mu plán Japonského olympijského výboru zvýšiť počet žien v exekutíve na 40 percent. Vo funkcii ho nahradila vtedajšia olympijská ministerka Seiko Hašimotová