Lukostreľba: Baránková získala miestenku do Tokia

Antalya 4. júna (TASR) - Slovenská lukostrelkyňa Denisa Baránková získala miestenku na OH do Tokia. V piatok síce v turnaji Európskej kvalifikácie nepostúpila do semifinále a nezískala priamo jedno zo štyroch postupových miest, no keďže v hodnotení podujatia skončili pred ňou dve reprezentantky Turecka, Francúzka i Španielska, stačilo jej napokon aj konečné 7. miesto. Informáciu potvrdil Slovenskému lukostreleckému zväzu (SLZ) strešný orgán lukostreľby World Archery (WA).