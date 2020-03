OH2020: Moderní päťbojári požiadali o predĺženie termínu kvalifikácie

Kolín 15. marca (TASR) - Medzinárodná únia moderného päťboju (UIPM) požiadala Medzinárodný olympijský výbor (MOV) o predĺženie termínu kvalifikácie na OH 2020. Aktuálny termín vyprší 31. mája a UIPM by ho rada predĺžila do 30. júna, informovala agentúra SID.



Podujatia Svetového pohára zrušené kvôli koronavírusu by prebehli v náhradných májových a júnových termínoch. Majstrovstvá sveta sa uskutočnia po preložení z Číny do Mexika v plánovanom termíne od 25. do 31. mája.



"Stanovisko MOV v súvislosti s OH 2020 je jednoznačné, olympiáda sa začne 26. júla. My musíme urobiť všetko pre to, aby mali športovci férovú šancu kvalifikovať sa a splniť si olympijský sen," povedal viceprezident UIPM Juan Antonio Samaranch, ktorý je zároveň viceprezidentom MOV.