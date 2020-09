MOV a organizátori sa dohodli na zoštíhlení hier v Tokiu

Tokio 25. septembra (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) sa dohodol s organizátormi na opatreniach pre budúcoročné OH v Tokiu v súvislosti s pandémiou koronavírusu.



Súčasťou plánu je približne 50 bodov, ktoré obmedzia počet oficiálnych hostí o desať až pätnásť percent. Podľa šéfa organizačného výboru Tošira Mutoa už v roku 2013 počítali so zoštíhlením hier, no pandémia dala ich snahám nový rozmer. Snahou je okrem zníženia rizika šírenia koronavírusu aj redukcia nákladov na OH. Škrty sa dotknú aj dekorácií, tie by mali byť skromnejšie o 30-40%. Informovala o tom agentúra DPA.



"Súčasná situácia nás núti zvažovať kroky, aby sme zabezpečili bezpečnosť hier a verejnosť ich pochopila. Zároveň môžme poslúžiť ako vzor pre budúce podujatia," uviedol Muto. Aj predseda koordinačnej komisie MOV John Coates verí, že Tokio úlohu zvládne a jeho odkaz pretrvá: "'Model Tokio' nebude mať význam iba pre tieto hry, ale stane sa vzorom aj v budúcnosti."