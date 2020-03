MOV odmieta zodpovednosť za nakazenie Turkov

Lausanne 26. marca (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) odmietol zodpovednosť za nakazenie tureckých boxerov počas kvalifikácie do Tokia. Podujatie sa uskutočnilo v Londýne napriek šíreniu koronavírusu vo svete, napokon ju 16. marca zrušili.



Turecká boxerská federácia však obvinila MOV z nezodpovednosti po tom, ako diagnostikovali ochorenia COVID-19 trom členom ich tímu. Podľa MOV však neexistuje prepojenie medzi turnajom a ich nákazou. "Mnohé výpravy mali tréningové kempy v Taliansku či na iných miestach Veľkej Británie ešte pred začiatkom kvalifikácie, tá začala 14. marca a väčšina sa medzitým vrátila domov, takže nie je možné zistiť pôvod infekcie," citovala stanovisko MOV agentúra AP.



Európska olympijská kvalifikácia boxerov bola jednou z posledných medzinárodných akcií, ktoré sa začali napriek šíreniu koronavírusu. Skončila sa síce predčasne, ale až 16. marca, keď už vírus výrazne zasiahol viaceré kontinenty. "Bolo to nezodpovedné. A výsledkom toho bohužiaľ je, že traja z nášho tímu majú pozitívny test," uviedol podľa britského denníka The Guardian prezident tureckého zväzu Eyüp Gözgec.



V londýnskej Copper Box Arene sa síce bojovalo len tri dni a na záver aj bez divákov, ale zišlo sa tam takmer 350 boxerov z viac ako 40 krajín. "Bol som šokovaný, že kým celý svet prijímal extrémne opatrenia proti vírusu, pracovná skupina MOV a britská vláda umožnili turnaj začať, aj keď mnohí z nás sa toho obávali," dodal Gözgec. Ten podľa agentúry SID poslal na MOV v tejto súvislosti oficiálnu sťažnosť. Po afére Medzinárodnej boxerskej asociácie (AIBA) prevzal záštitu nad kvalifikáciou i olympijským turnajom práve Medzinárodný olympijský výbor.