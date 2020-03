OH2020: MOV sa o aktuálnej situácii poradí so športovými federáciami

Kolín 15. marca (TASR) – Menej ako päť mesiacov pred OH 2020 v Tokiu sa Medzinárodný olympijský výbor (MOV) plánuje poradiť o aktuálnej situácii so športovými federáciami. Po sumári už prijatých opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu bude mať každý z účastníkov utorkovej telefonickej konferencie možnosť klásť otázky, informovala v nedeľu agentúra SID.



Prezident MOV Thomas Bach považuje za vážny problém výpadky v kvalifikačných súťažiach. "Máme ešte štyri a pol mesiaca a tento čas zodpovedajúco využijeme, aby bola olympiáda úspešná," povedal funkcionár.