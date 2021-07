Olympijský výbor sa spolieha na návrat fanúšikov počas ZOH 2022

Tokio 21. júla (TASR) – Medzinárodný olympijský výbor (MOV) dúfa v návrat divákov na zimných olympijských hrách v Pekingu. Šéf koordinačnej komisie budúcoročného podujatia Juan Antonio Samaranch Salisachs verí, že sa do februára upokojí pandémia a čínska metropola privíta aj zahraničných fanúšikov.



„Chceli by sme ich tam mať, potrebujeme ich," povedal syn bývalého dlhoročného prezidenta MOV podľa agentúry DPA. MOV plánovalo začať s predajom vstupeniek už v máji, no pre situáciu vo svete posunulo predpredaj na september. ZOH sú na programe od 4. do 20. februára.



Pandémia koronavírusu výrazne ovplyvnila OH v Tokiu, ktoré sa začnú v piatok, no budú bez divákov. Pôvodne počítali organizátori aspoň s domácimi návštevníkmi, no situácia napokon nedovolila ani takýto variant.