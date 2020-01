Olympijský výbor verí v dosiahnutie nulovej uhlíkovej stopy

Tokio 4. januára (TASR) - Jedným z najambicióznejších cieľov nadchádzajúcich olympijských hier v Tokiu je dosiahnutie uhlíkovej neutrality. Napriek ohromnému rozsahu podujatia prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach verí, že im to podarí splniť. Pomôcť k tomu majú moderné technológie i dôraz na recykláciu.



Napríklad medaily pre OH vyrobili zo súčiastok použitých mobilných telefónov a elektrických spotrebičov, ktoré venovala verejnosť, dokonca aj olympijská pochodeň je z recyklovaného hliníku. Organizátori avizovali, že 100-percent elektrickej energie bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov. "Chceme, aby Tokio 2020 išlo príkladom v trvalo udržateľnom rozvoji. To je smer, akým chceme ísť aj v budúcnosti. Olympiáda v Tokiu bude najvýznamnejší manifest nášho úsilia," uviedol Bach podľa portálu insidethegames.biz.



Súčasťou ekologických riešení sú aj vozidlá s nulovými emisiami, či ďalšie opatrenia, ktoré by mali kompenzovať znečistenie leteckou prepravou tisícov športovcov a turistov do dejiska hier.