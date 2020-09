MOV žiada karanténne výnimky pre športovcov, Tokio stále môžu zrušiť

Tokio 23. septembra (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) bude v nasledujúcich dňoch rokovať s predstaviteľmi Tokia a japonskej vlády o koncepte budúcoročných OH. Na online konferencii vo štvrtok a piatok budú diskutovať o rôznych scenároch vývoja situácie, turistoch a výnimkách z opatrení pre športovcov.



Jeden z hlavných bodov sú práve športovci, v súčasnosti platí pre návštevníkov Japonska povinná štrnásťdenná karanténa. Podľa portálu insidethegames.biz je však tamojšia vláda ochotná spraviť výnimku, aby im umožnila trénovať. "Musíme zvážiť osobitnú situáciu športovcov a ich aktivity," citovala agentúra AP šéfa organizačného výboru Tokia 2020 Tošira Mutoa.



Prezident MOV Thomas Bach však upozornil, že úplne vylúčené nie je ani zrušenie OH. Myslí si, že prípadná vakcína a rýchlotesty môžu pomôcť, ale momentálne neexistuje "univerzálny všeliek," ktorý by zaručil konanie podujatia. Napriek tomu sa Bach v stredajšom rozhovore zhodol s predsedom japonskej vlády Jošihidem Sugom na spoločnom úsilí zaistiť organizáciu OH podľa plánu.



Podľa Muta je veľká výzva zosúladiť záujmy viac ako 15.000 športovcov, ktorí budú mať vlastné požiadavky. Spochybnil možnosť vytvorenia "bubliny": "Ešte sme o tom nediskutovali, ale určite to budeme musieť vyriešiť."