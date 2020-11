Na jar sa v Japonsku rozbehnú testovacie olympijské podujatia

Tokio 27. novembra (TASR) – Na budúci rok v marci sa v Tokiu rozbehnú testovacie podujatia pred presunutými OH 2020. Organizátorov hier povzbudilo novembrové gymnastické testovacie podujatie, na jar by mal podľa nich padnúť aj verdikt ohľadom možnej účasti divákov na najväčšom športovom sviatku.



Olympijské hry sa majú uskutočniť od 23. júla do 8. augusta 2021 a má sa na nich predstaviť vyše 11 000 športovcov z 206 krajín a teritórií sveta. Okrem nich aj desiatky tisíc organizátorov, funkcionárov, rozhodcov, trénerov, predstaviteľov médií, sponzorov či hostí. Na následnej paralympiáde očakávajú približne 4400 športovcov.



Zatiaľ nie je známe, či a koľko fanúšikov bude môcť prísť na štadióny. „Intenzívne uvažujeme nad tým, aké chceme mať Tokio z hľadiska diváckej návštevnosti. Rozhodnutie musí prísť po zrelej úvahe, pretože je to citlivá téma. Myslím si, že na jar môžeme očakávať definitívny verdikt," vyhlásil bývalý japonský premiér a prezident organizačného výboru OH 2020 v Tokiu Joširo Mori.