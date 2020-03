Nemecký olympijský výbor je za odloženie hier na budúci rok

Kolín 23. marca (TASR) - Nemecký olympijský výbor (DOSB) je za presunutie OH 2020 v Tokiu na budúci rok. Informoval o tom v pondelok s tým, že uvítal začiatok diskusie o možnom odklade hier.



"Vzhľadom na to, že pre šírenie koronavírusu by ani preloženie hier na jeseň tohto roka nebolo bezpečným riešením, sme za ich odklad až na rok 2021," uviedol šéf DOSB Alfons Hörmann pre agentúru SID. "Radi by sme čo najskôr poznali rozhodnutie o tom, že v pôvodnom termíne sa OH nebudú môcť uskutočniť, aby sme mohli hľadať alternatívne riešenie."



Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v nedeľu informoval, že o osude OH 2020 rozhodne do štyroch týždňov. Po kritike a tlaku zo strany viacerých športových organizácii už jeho predstavitelia i japonskí funkcionári pripustili presunutie hier z ich plánovaného termínu (24. júl - 9. august) na neskôr.