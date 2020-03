Nóri vyzvali MOV na odklad hier až do upokojenia koronavírusov

Oslo 20. marca (TASR) - Nórsky olympijský výbor (NOV) a tamojšia Konfederácia športov (NIF) vyzvali medzinárodné hnutie MOV na odloženie hier v Tokiu až do skončenia pandémie koronavírusu. Obe organizácie uviedli, že v súčasnej situácii nemienia poslať svojich reprezentantov do Japonska. Pod iniciatívu sa podpísal aj Nórsky paralympijský výbor.



NOV a NIF reagovali na nemenné stanovisko MOV, ktorý trvá na uskutočnení olympiády v pôvodnom termíne (24. júla-9. augusta). Ich postoj však skritizovali viacerí športovci či funkcionári, ktorí pripomínajú šíriaci sa koronavírus. Vo svete je nakazených už vyše 270-tisíc ľudí a počet mŕtvych presiahol jedenásťtisíc. "Obávame sa šírenia ochorenia COVID-19, situácia v mnohých častiach sveta je nebezpečná a my nemáme legitímne právo poslať našich športovcov do Tokia. Rešpektujeme zdravotnícke autority aj MOV, ktorému určite, rovnako ako nám, ide o bezpečnosť športovcov i verejnosti, preto by sme ocenili, ak by sa stanovil konečný termín rozhodnutia o konaní hier," citoval zo stanoviska NIF portál inisidethegames.biz.



Za odklad hier sa v piatok postavila aj Americká plavecká federácia. Ich stanovisko je však v rozpore s národným olympijským výborom. Jeho prezidentka Susanne Lyonsová vyjadrila MOV podporu: "Myslím si, že môžeme súhlasiť s MOV. Potrebujeme viac expertíz a informácii, aby sme mohli prijať verdikt. Máme čas, hry nebudú o týždeň či dva, stále je dostatočný priestor, za štyri mesiace sa môže stať čokoľvek."