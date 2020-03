Muto: Odloženie hier v Tokiu prinesie obrovské dodatočné náklady

Prezident organizačného výboru OH 2020 v Tokiu Joširo Mori (vpravo) a šéf organizačného výboru OH 2020 v Tokiu Toširo Muto počúva otázku novinára na tlačovej konferencii v Tokiu v pondelok 23. marca 2020. K možnému odloženiu OH 2020 v Tokiu sa oficiálne vyjadril po Medzinárodnom olympijskom výbore (MOV) a japonskej vláde aj šéf organizačného výboru Jošihiro Mori. Rovnako potvrdil, že členovia výboru rokujú s MOV o možnom odklade, ale nie o zrušení olympiády. MOV už v nedeľu večer informoval, že do štyroch týždňov rozhodne, či olympiádu v Japonsku odloží.