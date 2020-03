OH2020: Olympijskú pochodeň odovzdajú v Aténach Japoncom bez divákov

Atény 15. marca (TASR) - Olympijský štadión v Aténach bude vo štvrtok 19. marca počas slávnostného odovzdávania pochodne tokijským organizátorom OH 2020 zívať prázdnotou. Grécky olympijský výbor (HOC) opatrením reagoval na šírenie koronavírusu a s tým súvisiace prísne bezpečnostné opatrenia, informovala agentúra DPA.



Štafetu s olympijskou pochodňou museli v piatok v Sparte predčasne zrušiť, pretože napriek výzvam Medzinárodného olympijského výboru (MOV) sa pozdĺž trate zhromažďovalo množstvo ľudí. Aj slávnostné zapálenie olympijského ohňa v starovekej Olympii sa konalo bez divákov.



Kým celý športový svet paralyzovalo rušenie naplánovaných podujatí, Japonsko s organizovaním OH od 24. júla do 9. augusta stále počíta. Viackrát o tom uistili predseda japonskej vlády Šinzo Abe aj samotný Medzinárodný olympijský výbor.