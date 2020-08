OH2020: Olympijský oheň opäť vystavili pre verejnosť

Tokio 31. augusta (TASR) - Olympijský oheň je v Tokiu opäť vystavený pre verejnosť. V pondelok ho v olympijskom múzeu neďaleko národného štadióna na skromnom ceremoniáli odhalili prezident organizačného výboru tokijskej olympiády Joširo Mori a prezident Japonského olympijského výboru Jasuhiro Jamašita.



Olympijský oheň prišiel do Japonska v marci, no v uplynulých týždňoch ho pred verejnosťou ukryli, aby sa počas pandémie koronavírusu pri ňom ľudia nezhromažďovali. V olympijskom múzeu bude vystavený minimálne dva mesiace. Hry v Tokiu by mali odštartovať 23. júla 2021. Správu priniesla agentúra AP.