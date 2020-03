OH2020: Organizácia Global Athlete vyzvala MOV na odloženie podujatia

Tokio 22. marca (TASR) - Organizácia Global Athlete, ktorá združuje nádejných olympionikov, vyzvala Medzinárodný olympijský výbor (MOV) na odloženie OH v Tokiu. Apelovala aj na vysielateľov či sponzorov, aby podporili MOV pri prípadných zmenách.



"Svet sa spája v boji proti šíreniu nového koronavírusu a MOV musí urobiť to isté," citovala zo stanoviska Global Athlete agentúra AP. "Je podivuhodné, že MOV v týchto časoch neprejavuje žiadne vodcovstvo. Správajú sa, ako keby všetko bežalo v zabehnutých koľajach, a to mi príde veľmi zvláštne," povedala írska zakladateľka organizácie Caradh O'Donovanová.



Obáva sa najmä nerovnosti v tréningovom procese, antidopingových kontrolách či kvalifikáciách: "Športovci chcú byť súčasťou riešenia a podieľať sa na tom, aby sa OH skončili úspechom. Pri momentálnych globálnych obmedzeniach však nemajú šancu pripraviť sa adekvátne. Ich zdravie a bezpečie musia byť na prvom mieste."