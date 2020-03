Petrucci vyzval MOV k rozumu: Ľudský život je predsa nad všetkým

Rím 19. marca (TASR) - Nový koronavírus sa šíri, vo svete pribúdajú nakazení i obete, ale Medzinárodný olympijský výbor (MOV) stále trvá na hrách v Tokiu. Dokonca nepripúšťa ani zmenu stanoveného termínu 24. jún - 9. august. Ich tvrdohlavosť pobúrila viacerých športovcov, vo štvrtok im adresoval emotívnu výzvu aj bývalý rezident Talianskeho olympijského výboru Giovanni Petrucci.



Na čele národného hnutia strávil 14 rokov a v súčasnosti vedie taliansky basketbal. K postoju MOV sa vyjadril v tieni šíriaceho sa koronavírusu, ktorý si v Taliansku vyžiadal už 3405 obetí o 160 viac ako v Číne, ktorá má však dvadsaťkrát viac obyvateľov. "Nie som proti olympiáde, ale neustále opakovanie o ich konaní je veľká chyba v komunikácii. Táto pandémia zasiahla celý svet a dotkla sa všetkých. Viem o miliardových zmluvách aj ďalších podmienkach, ale ľudský život je predsa nad všetkým," povedal Petrucci v rozhovore pre agentúru AP.



Vo svojej výpovedi zdôraznil, že nechce vyvolať konflikt, iba poukázať na reálne možnosti a situáciu vo svete, keď pribúdajú tisíce nakazených každú hodinu. Vírus zaznamenali už v 177 krajinách, eviduje sa viac ako 241-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a takmer desaťtisíc mŕtvych. "Nechcem útočiť na MOV, pretože mnohých členov poznám osobne, ale neviem čo ešte povedať, nech si prečítajú lekárske magazíny. Určite nie som jediný, kto si myslí, že nekonajú správne. Už len k úcty k obetiam by mali zmeniť kurz," dodal Petrucci, no odmietol špekulovať, či by mali hry zrušiť alebo preložiť: "To je na ich rozhodnutí."