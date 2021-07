Nagy skončil v rozplavbách na 23. mieste

Tokio 24. júla (TASR) – Slovenský plavec Richard Nagy obsadil v rozplavbách na 400 m pol.pr. na OH 2020 v Tokiu 23. miesto miesto časom 4:18,29 a nepostúpil do osemčlenného finále.



Nagy sa predstavil v druhej rozplavbe, v ktorej finišoval šiesty, keď v záverečnom krauliarskom úseku predstihol Hsing-Hao Wanga z Taiwanu a Maxima Šembereva z Azerbajdžanu.



Nagy nenadviazal na vystúpenie z OH 2016 v Riu de Janeiro, na ktorých na polohovke vytvoril časom 4:13,87 nový národný rekord a obsadil konečné deviate miesto. Od postupu medzi elitnú osmičku ho delilo iba 33 stotín.



Tokijské rozplavby priniesli veľké prekvapenie, do bojov o medaily sa totiž neprebojoval domáci Japonec Deija Seto. Jeden z najväčších favoritov na zlato zaplával vo štvrtej rozplavbe čas 4:10,52, čo nestačilo na postup.