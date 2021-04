Pellegriniová splnila limit do Tokia, pôjde na piate OH

Rím 2. apríla (TASR) - Talianska plavkyňa Federica Pellegriniová sa kvalifikovala už na svoju piatu olympiádu. V piatok splnila olympijský limit na 200 m kraul časom 1:56,69 minúty a zabezpečila si účasť na letných OH v Tokiu.



Tridsaťdvaročná talianska plavecká hviezda je svetovou rekordérkou a olympijskou šampiónkou z roku 2008 v tejto disciplíne. "Nemala som to ľahké v uplynulých mesiacoch. Teraz sa mi ale bude dýchať ľahšie," citovala agentúra AFP šesťnásobnú svetovú šampiónku, ktorá v októbri minulého roku prekonala ochorenie COVID-19.



Pellegriniová sa môže stať prvou ženou na svete, ktorá sa na OH na 200 m v.sp. predstaví v piatom finále. V roku 2004 získala striebro, v roku 2008 zlato, v roku 2012 bola piata a v roku 2016 šiesta.