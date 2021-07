Podmaníková rekord na stovke čakala

Tokio 25. júla (TASR) – Slovenská plavkyňa Andrea Podmaníková sa v nedeľu stala držiteľkou nového slovenského rekordu na 100 m prsia. Dvadsaťtriročná plavkyňa ho očakávala, pretože ako uviedla pre TASR, v uplynulom období trénovala tak ako nikdy. Na OH v Tokiu sa ešte predstaví na dvojnásobnej trati, na ktorú sa teší ešte viac.



V silnej konkurencii si Podmaníková nevybojovala v rozplavbe postup do semifinále, ale čas 1:08,36 jej urobil radosť.



„Aj keď si uvedomujem, že ten čas je stále neporovnateľný so svetom, ja som vďačná aj za také zlepšenie, keďže som štyri roky stagnovala v tejto disciplíne v dlhom bazéne. Preto aj ostávam pevne nohami na zemi a s pokojom nastúpim v stredu na dvestovku. Myslím si, že to bol celkom dobrý rozbeh do ďalšej disciplíny."



Pri olympijskej premiére obsadila 28. miesto, od účasti medzi elitnou šestnástkou ju delilo 1,40 s. „V tom momente som do toho dala všetko a preto nemôžem byť nespokojná s mojím výkonom. Skôr ma znepokojuje, akým tempom ide svet dopredu."



Podmaníková vylepšila svoje slovenské i osobné maximum z Bratislavy 2017 o 70 stotín. „Momentálne mám tak natrénované, že keby som si teraz neverila na zlepšenie rekordov, tak asi nikdy. Preto som to viac-menej očakávala, ale vo výkone vždy zohráva veľkú rolu aj mentálny faktor, takže som rada, že som sa nejako psychicky nepoložila a dokázala sa zlepšiť aj na takomto vrcholnom podujatí."



Slovenská plavkyňa ešte v japonskej metropole bude štartovať na prsiarskej dvestovke. „Odvtedy ako trénujem v Severnej Karolíne, tak som sa nejak dokázala zžiť s dvestovkou a po veľmi dlhej dobe si ju dokážem užívať. Z toho dôvodu sa na túto disciplínu teším asi viac ako na stovku."



Vo svojej druhej disciplíne sa debutantka na OH predstaví v stredu, dovtedy si chce ešte užiť atmosféru v olympijskej dedine. „Aj keď mám 23 rokov, čo v plaveckom svete patrím do tej staršej kategórie, tak si ako nováčik tieto hry aj napriek všetkým opatreniam užívam. Môžem povedať, že som vo veľkej pohode aj preto, že v našom tíme panuje uvoľnená atmosféra a vychádzame spolu dobre," uzavrela Podmaníková pre TASR.